В Екатеринбурге из-за коронавируса школы и детсады закрывают на карантин. Мэрия приняла решение ввести эту меру с 17 марта, пишет URA.RU.
Это решение глава города Александр Высокинский озвучил на совещании по COVID-19. Точные сроки карантина не называются.
Теперь все школы, детские сады и учреждения допобразования будут на на дистанционном обучении.
Ситуация находится на контроле, мы принимаем все необходимые меры по профилактике, - сказал Высокинский.
Он подчеркнул, что профилактические меры лучше, "чем потом спасать людей".
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