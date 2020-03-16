Это решение глава города Александр Высокинский озвучил на совещании по COVID-19.

В Екатеринбурге из-за коронавируса школы и детсады закрывают на карантин. Мэрия приняла решение ввести эту меру с 17 марта, пишет URA.RU.

Это решение глава города Александр Высокинский озвучил на совещании по COVID-19. Точные сроки карантина не называются.

Теперь все школы, детские сады и учреждения допобразования будут на на дистанционном обучении.

Ситуация находится на контроле, мы принимаем все необходимые меры по профилактике, - сказал Высокинский.

Он подчеркнул, что профилактические меры лучше, "чем потом спасать людей".

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