В Екатеринбурге снесли основание бывшей телебашни

Появилось видео сноса остатков телебашни в Екатеринбурге, которую убрали в прошлые выходные направленным взрывом.

В прошлые выходные, 24 марта, в центре Екатеринбурга, наконец, снесли недостроенную телебашню. Вокруг сноса было много споров. Город разделился на два лагеря - одни хотели оставить башню, другим "памятник" социалистическим времен изрядно мозолил глаза.

Теперь на месте недостроя собираются построить современную ледовую арену. Планируется красивое здание, а также инвестор обещает облагородить в этом месте набережную.

Сейчас появилось видео сноса основания телебашни, которая осталась после направленного взрыва. С этим уже справился экскаватор. Основание рухнуло под ободрительные крики немногочисленных зрителей.

Видео: Telegram/varlamov News; YouTube/Ваня Иванов