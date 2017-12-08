В Екатеринбурге снесли основание бывшей телебашни

В прошлые выходные, 24 марта, в центре Екатеринбурга, наконец, снесли недостроенную телебашню. Вокруг сноса было много споров. Город разделился на два лагеря - одни хотели оставить башню, другим "памятник" социалистическим времен изрядно мозолил глаза.
Теперь на месте недостроя собираются построить современную ледовую арену. Планируется красивое здание, а также инвестор обещает облагородить в этом месте набережную.
Сейчас появилось видео сноса основания телебашни, которая осталась после направленного взрыва. С этим уже справился экскаватор. Основание рухнуло под ободрительные крики немногочисленных зрителей.
Видео: Telegram/varlamov News; YouTube/Ваня Иванов