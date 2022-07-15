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В Екатеринбурге проверят блогершу, посадившую годовалого сына за руль

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В ГИБДД не оценили "урок вождения" от местной жительницы.

В Екатеринбурге проверят блогершу, посадившую годовалого сына за руль. Об этом рассказали журналистам представители городской пресс-службы ГИБДД. Ранее стало известно о том, что местная жительница по имени Александра Коршунова опубликовала в социальных сетях ролик, на котором она управляет транспортным средством вместе с ребенком. Малыш держался за руль, а также нажимал на кнопки, расположенные на приборной панели.

Ребенок должен перевозиться в детском удерживающем устройстве вне зависимости от локации или длины маршрута. Особенно опасно перевозить ребенка на коленях.

пресс-служба ГИБДД

Сотрудники Госавтоинспекции напомнили автолюбителям о том, что в случае совершения резкого маневра автомобиля или аварии, ребенок мог серьезно травмироваться.

Фото и видео: Telegram / SHOT
 

Теги: блогеры, гибдд, дети, екатеринбург
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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