В ГИБДД не оценили "урок вождения" от местной жительницы.

В Екатеринбурге проверят блогершу, посадившую годовалого сына за руль. Об этом рассказали журналистам представители городской пресс-службы ГИБДД. Ранее стало известно о том, что местная жительница по имени Александра Коршунова опубликовала в социальных сетях ролик, на котором она управляет транспортным средством вместе с ребенком. Малыш держался за руль, а также нажимал на кнопки, расположенные на приборной панели.

Ребенок должен перевозиться в детском удерживающем устройстве вне зависимости от локации или длины маршрута. Особенно опасно перевозить ребенка на коленях. пресс-служба ГИБДД

Сотрудники Госавтоинспекции напомнили автолюбителям о том, что в случае совершения резкого маневра автомобиля или аварии, ребенок мог серьезно травмироваться.

Фото и видео: Telegram / SHOT

