В Екатеринбурге проверят блогершу, посадившую годовалого сына за руль. Об этом рассказали журналистам представители городской пресс-службы ГИБДД. Ранее стало известно о том, что местная жительница по имени Александра Коршунова опубликовала в социальных сетях ролик, на котором она управляет транспортным средством вместе с ребенком. Малыш держался за руль, а также нажимал на кнопки, расположенные на приборной панели.
Ребенок должен перевозиться в детском удерживающем устройстве вне зависимости от локации или длины маршрута. Особенно опасно перевозить ребенка на коленях.
пресс-служба ГИБДД
Сотрудники Госавтоинспекции напомнили автолюбителям о том, что в случае совершения резкого маневра автомобиля или аварии, ребенок мог серьезно травмироваться.
Фото и видео: Telegram / SHOT
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