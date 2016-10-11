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В Екатеринбурге пожарные локализовали открытое горение на мебельном складе

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В тушении возгорания были задействованы 14 единиц пожарной техники и 45 человек личного состава.

В Екатеринбурге пожарные локализовали открытое горение на мебельном складе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

Инцидент произошел днем 20 ноября. В Екатеринбурге на площади 800 квадратных метров горел мебельный склад. Информации о пострадавших нет. Также сообщалось, что горят материалы для производства мебели и производственные остатки.

На месте были сформированы звенья газодымозащитной службы и оперативный штаб. В тушении возгорания были задействованы 14 единиц пожарной техники и 45 человек личного состава.

Ранее мы сообщали, что в районе площади трех вокзалов в Москве произошел пожар.

Видео: Telegram / МЧС Свердловск

Теги: екатеринбург, мебельный склад, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар,

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