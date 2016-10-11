По последним данным, площадь возгорания достигла 1,9 тысячи квадратных метров.

В районе площади трех вокзалов в Москве произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

Инцидент произошел днем 20 ноября в районе Комсомольской площади. В двухэтажном кирпичном складском здании начлось возгорание. Из здания эвакуировали семь человек. Также произошло частичное обрушение перекрытий между первым и вторым этажами. По последним данным, площадь возгорания достигла 1,9 тысячи квадратных метров. Данных о пострадавших нет.

На месте происшествия работают 80 человек и 20 единиц техники, которые пытаются ликвидировать пожар. В пресс-службе РЖД сообщили, что угрозы для пассажиров и движения поездов нет.

Ранее мы сообщали, что в районе Мурино произошел крупный пожар.

Видео: Telegram / SHOT