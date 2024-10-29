В Екатеринбурге потушили пожар на складе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Инцидент произошел на улице Монтажников. Поступило сообщение о возгорании четырехэтажного здания. Частично обрушилась кровля. Площадь огня составила 3 500 квадратных метров.
В тушении пожара участвовали более 70 специалистов и 30 единиц техники. Спустя время открытое горение было ликвидировано.
Ранее мы сообщали, что в Красноярском крае потушили пожар на свалке отходов лесопиления.
Видео: МЧС России
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