Площадь огня составила 3 500 квадратных метров.

В Екатеринбурге потушили пожар на складе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел на улице Монтажников. Поступило сообщение о возгорании четырехэтажного здания. Частично обрушилась кровля. Площадь огня составила 3 500 квадратных метров.

В тушении пожара участвовали более 70 специалистов и 30 единиц техники. Спустя время открытое горение было ликвидировано.

Ранее мы сообщали, что в Красноярском крае потушили пожар на свалке отходов лесопиления.

Видео: МЧС России