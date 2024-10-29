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В Екатеринбурге потушили пожар на складе

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Площадь огня составила 3 500 квадратных метров.

В Екатеринбурге потушили пожар на складе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел на улице Монтажников. Поступило сообщение о возгорании четырехэтажного здания. Частично обрушилась кровля. Площадь огня составила 3 500 квадратных метров.

В тушении пожара участвовали более 70 специалистов и 30 единиц техники. Спустя время открытое горение было ликвидировано.

Ранее мы сообщали, что в Красноярском крае потушили пожар на свалке отходов лесопиления.

Видео: МЧС России

Теги: екатеринбург, мчс россии, пожар, склад
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия, Пожар,

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