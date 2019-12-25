В Екатеринбурге пойдет под суд насильник - иностранец, который совершил изнасилование 10 лет назад

После изнасилования мужчина вылетел в страну, где сменил имя и фамилию, а в 2020 году решил вернуться в Россию.

В Екатеринбурге завершено расследование уголовного дела об изнасиловании, совершенное 10 лет назад.

Следствие сообщило о завершение расследования уголовного дела по статьям "изнасилование", "насильственные действия сексуально характера" и "разбой" в отношении 42-летнего жителя ближнего зарубежья. По версии следствия, 21 марта 2010 года мужчина напал на 23-летнюю девушку в Екатеринбурге, изнасиловал и забрал ее мобильный телефон.

После совершения преступления через 2 дня мужчина вылетел в свою страну, где сменил паспорт с новыми именем и фамилией. Мужчина был в международном розыске. Сведения о новых паспортных данных были известны правоохранителям. В 2020 году мужчина, самонадеянно уверившись в собственной неуловимости и безнаказанности, под своим новым именем попытался вновь пересечь границу Российской Федерации, и был задержан на границе. После чего доставлен в Екатеринбург для проведения следственных действий.

Его вина в совершении преступлений была полностью доказана, в том числе с помощью молекулярно-генетической судебной экспертизы. Сейчас дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Ранее: Каширский маньяк признался еще в двух эпизодах убийств и изнасилований.

Фото: Piter.TV