В Екатеринбурге погиб первоклассник после прогулки на школьном стадионе

Появились подробности трагической гибели ребенка.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области организована доследственная проверка по сообщению о смерти школьника, 2010 года рождения, получившего травму на территории стадиона.

Предварительно установлено, что 15 апреля мальчик гулял на стадионе возле одной из школ Екатеринбурга. Предположительно мальчик упал на торчащий кусок арматуры и получил серьезную травму головы. Медики целую неделю боролись за жизнь первоклассника, но, несмотря на все усилия, 23 апреля мальчик скончался.

В настоящее время следствием СКР выясняются все без исключения обстоятельства трагедии. Зафиксирована обстановка на месте происшествия, принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев, родственников и знакомых умершего подростка, а также представителей школы, в районе которой произошёл инцидент. Тело ребёнка направлено на судебное медицинское исследование в целях установления точной причины смерти. СУ СК РФ по Свердловской области

Кроме этого выясняется на чьем балансе этот стадион, и при каких обстоятельствах на территории оказалась арматура. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.