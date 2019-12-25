В Екатеринбурге от коронавируса умер 22-летний студент

Он не был привит от COVID-19.

В Екатеринбурге умер 22-летний магистрант Института новых материалов и технологий Уральского федерального университета. Об этом информирует Telegram-канал вуза.

Отмечается, что молодой человек скончался от последствий заболевания коронавирусом 3 июля.

Молодой человек с 15 июня был в академическом отпуске, с 17-го находился в больнице № 24 с поражением легких, 19 июня получил положительный ПЦР-тест на COVID-19, 21-го врачи подключили его к аппарату ИВЛ. из сообщения вуза

В высшем учебном заведении уточнили, что студент не был вакцинирован от коронавируса. Студентам напоминают при первых симптомах заболевания обращаться за медицинской помощью.

Ранее в Екатеринбурге учащийся Уральского федерального университета умер за несколько минут до экзамена. Мать студента сообщила СМИ, что у него имелись некоторые проблемы с сердцем и аллергия на пух.

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