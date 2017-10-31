В Екатеринбурге недовольный клиент написал заявление в полицию на проститутку за непредоставление услуги

В полицию Екатеринбурга по телефону поступило заявление от гражданина на проституку за отказ в оральном сексе.
Одно из сообществ ВКонтакте опубликовали содержание этого заявления.
Мужчина сообщил, что в отеле по улице Дарвина проститутка взяла деньги за услуги и не хочет предоставлять оральные ласки. В СМИ со ссылкой на МВД по Екатеринбургу сообщили, что заявление есть и по нему проводится проверка.
Что это было, действительно ли разгневанный неудовлетворенный мужчина заявил на "жрицу любви" или чей-то розыгрыш, доподлинно на данный момент неизвестно.
Видео: Piter.TV
Фото: ВК, MDK