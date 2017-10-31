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В Екатеринбурге недовольный клиент написал заявление в полицию на проститутку за непредоставление услуги

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В заявлении мужчина указал, что "жрица любви" деньги взяла, но отказала в оральном сексе.

 В полицию Екатеринбурга по телефону поступило заявление от гражданина на проституку за отказ в оральном сексе.

Одно из сообществ ВКонтакте опубликовали содержание этого заявления. 

Мужчина сообщил, что в отеле по улице Дарвина проститутка взяла деньги за услуги и не хочет предоставлять оральные ласки. В СМИ со ссылкой на МВД по Екатеринбургу сообщили, что заявление есть и по нему проводится проверка.

Что это было, действительно ли разгневанный неудовлетворенный мужчина заявил на "жрицу любви" или чей-то розыгрыш, доподлинно на данный момент неизвестно.

Видео: Piter.TV

 

Фото: ВК, MDK

Теги: бордель , екатеринбург , мораль , новости регионов
Категории: Новости России Криминальные происшествия Происшествия Лента новостей

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