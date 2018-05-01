В сети появилось видео последствий взрыва газа в жилом доме Екатеринбурга

Появились подробности утреннего ЧП на Черноморском переулке.

Сегодня утром, 1 мая, в Екатеринбурге произошел взрыв газа и пожар в 9-этажном доме.

Во взорвавшейся квартире, по словам очевидцев, проживала пожилая женщина. Вероятной причиной хлопка газа стала самовольное подключение газоснабжения гражданки, проживающей на 7 этаже многоэтажки. В результате взрыва и пожара пострадали 11 человек. 6 человек с различными травмами были госпитализированы в больницу, в том числе трое детей. 5 человек отказались от госпитализации, им медицинская помощь была оказана на месте.

Следственными органами СК РФ по данному факту организована проверка, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.

На месте происшествия работают представители МЧС, а также усиленная областная следственная группа Следственного комитета, сотрудники районного отдела СКР и полиция, специалисты газовой службы. Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, устанавливается точное число пострадавших. Выполняются и иные мероприятия по установлению всех обстоятельств и причин инцидента. СУ СК РФ по Свердловской области

Житель этого дома опубликовал в сети видео последствий пожара. На видео видно и квартиру, в которой и произошел взрыв. В подъезде на площадке лежат огромные куски бетона. На фотографиях, которые опубликовал Следком видно, что квартира полностью разнесена.

Ранее Piter.TV публиковал видео из Бразилии, где в результате пожара обрушился небоскреб.

Видео: ВК, Кирилл Вагнер

Фото: СУ СК РФ по Свердловской области