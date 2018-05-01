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Жуткие кадры из Бразилии: В Сан-Паулу из-за пожара рухнул небоскреб

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Момент обрушения сняли на видео очевидцы.

В Бразилии загорелся нежилой небоскреб и обрушился из-за пожара. Есть погибшие и пострадавшие.

В Сан-Паулу ночью загорелся многоэтажный дом. Из-за сильного огня повредились конструкции небоскреба, и здание полностью обрушилось. Хоть дом и был нежилой, но в нем обитали бомжи. Некоторые прыгали с высоты. Официально сообщается на данный момент об одном погибшем. Но местные жители сообщают, что в небоскребы были еще люди, которые вероятно погибли в огне.

Очевидцы сняли на видео пожар, и момент обрушения попал на видео. Небоскреб буквально рассыпался и превратился в груду праха и обломков.

Видео: YouTube

Теги: бразилия , жесть , пожар , рухнул небоскреб , сан паулу
Категории: Лента новостей Происшествия Мировые новости

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