Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости России
В Екатеринбурге голая женщина разгуливала по улице с детьми
Сегодня, 15:33
0
lesjasap
195

В Екатеринбурге голая женщина разгуливала по улице с детьми

0
 
 

Обнаженная мать гуляла по улицам Екатеринбурга в в сопровождении детей.

Жительница Екатеринбурга без стеснения голая прошлась по улице города с двумя несовершеннолетними детьми. Очевидцы рассказывают, что семейство гуляло по Московскому тракту. Свидетели усомнились в психическом здоровье женщины и вызвали медиков-специалистов. Врачи нашли обнаженную мать недалеко от торгового центра “Радуга-Парк”.
 
К моменту приезда скорой помощи, один из проходящих мимо людей принес из киоска одеяло и накрыл им женщину. Екатеринбурженка сопротивлялась докторам и не хотела уезжать.
 
Горздрав подтвердил информацию о произошедшем. В настоящее время пациентка общается с психотерапевтами.Судьбу детей решают соответствующие службы. Скоро их передадут в органы опеки.
Теги: голая женщина , екатеринбург , прогулка с детьми
Категории: Новости России

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5