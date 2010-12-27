В Екатеринбурге голая женщина разгуливала по улице с детьми

Обнаженная мать гуляла по улицам Екатеринбурга в в сопровождении детей.

Жительница Екатеринбурга без стеснения голая прошлась по улице города с двумя несовершеннолетними детьми. Очевидцы рассказывают, что семейство гуляло по Московскому тракту. Свидетели усомнились в психическом здоровье женщины и вызвали медиков-специалистов. Врачи нашли обнаженную мать недалеко от торгового центра “Радуга-Парк”.

К моменту приезда скорой помощи, один из проходящих мимо людей принес из киоска одеяло и накрыл им женщину. Екатеринбурженка сопротивлялась докторам и не хотела уезжать.

Горздрав подтвердил информацию о произошедшем. В настоящее время пациентка общается с психотерапевтами.Судьбу детей решают соответствующие службы. Скоро их передадут в органы опеки.