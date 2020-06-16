В партии мандаринов обнаружили опасных средиземноморских плодовых мух.

В Екатеринбург привезли тонны зараженных мандаринов из Ирана. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

По данным ведомства, 20 октября в регион прибыл груз мандаринов весом 18,6 тонны. Отмечается, что груз сопровождался фитосанитарным сертификатом. В партии иранских мандаринов обнаружили опасных средиземноморских плодовых мух. Их выявили специалисты во время проверки.

Собственник товара решил обеззаразить всю партию мандаринов. Отмечается, что средиземноморская плодовая муха является опасным вредителем, который повреждает более 200 видов плодовых и овощных культур.

Фото: pxhere.com