В ЕС заявили о намерении преодолеть зависимость от Китая в зеленых технологиях

Урсула фон дер Ляйен рассказала о необходимости улучшить этап переработки в регионе ЕС.

В Евросоюзе заявили о намерении преодолеть зависимость от Китая в зеленых технологиях. Соответствующей информацией с участниками Давосского экономического форума поделилась глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Чиновница напомнила коллегам о том, что регион на текущий момент на 98% все еще остаетсф зависим от иностранных поставок редкоземельных элементов, которые ищут в ЕС из Пекина. Спикер призвала остановить и преодолеть данную монополию со стороны КНР.

Европа сегодня на 98% зависит от одной страны - Китая. Мы должны улучшить процесс переработки у нас в Европе. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

ЕС надеется снять разногласия с США по поводу акта о снижении инфляции.

Фото и видео: YouTube / phoenix

