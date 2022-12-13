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ЕС надеется снять разногласия с США по поводу акта о снижении инфляции

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Урсула фон дер Ляйен оценила обеспокоенность Брюсселем новым законом американцев.

Руководство Евросоюза надеется снять разногласия с американской стороной по поводу действующего на территории США акта о снижении уровня инфляции. Соответствующее заявление в ходе выступления на Давосском экономическом форуме сделала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Она пояснила, что вашингтонский закон вызывает озабоченность у Брюсселя. Однако в ЕС намерены решить проблему за счет переговоров по теме. Спикер добавила, что ЕС и США совместно уже вложили в развитие зеленых технологий порядка одного триллиона евро.

Не секрет, что некоторые элементы американского закона о снижении инфляции поднимают ряд обеспокоенностей для европейских компаний, поэтому мы работаем с нашими друзьями из США, чтобы найти решение.

Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

ЕК надеется, что санкции ЕС "погрузят экономику России в рецессию на десятилетия".

Фото и видео: YouTube / phoenix

Теги: еврокомиссия, евросоюз, инфляция, урсула фон дер ляйен
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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