ЕК надеется, что санкции ЕС "погрузят экономику России в рецессию на десятилетия"

Урсула фон дер Ляйен рассказала о "победе" ЕС над экономической системой РФ.

Руководство Европейской комиссии надеется, что санкции Евросоюза "погрузят экономику России в рецессию на десятилетия". Соответствующее заявление в ходе выступления на Давосском экономическом форуме сделала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Чиновника пояснила, что регион вводит против Москвы мощнейшие запреты и ограничения, поэтому российская индустрия лишится современных и критически значимых технологий. Спикер добавила, что в ЕС смогли заменить поставки 80% российского трубопроводного природного газа.

Мы вводим сильнейшие санкции против РФ, которые погружают экономику России в рецессию на десятилетия, и ее индустрия лишается современных и критических технологий. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

В ЕС похвастали победой над российским газом.

Фото и видео: YouTube / phoenix