ЕК надеется, что санкции ЕС "погрузят экономику России в рецессию на десятилетия"

Руководство Европейской комиссии надеется, что санкции Евросоюза "погрузят экономику России в рецессию на десятилетия". Соответствующее заявление в ходе выступления на Давосском экономическом форуме сделала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Чиновника пояснила, что регион вводит против Москвы мощнейшие запреты и ограничения, поэтому российская индустрия лишится современных и критически значимых технологий. Спикер добавила, что в ЕС смогли заменить поставки 80% российского трубопроводного природного газа.
Мы вводим сильнейшие санкции против РФ, которые погружают экономику России в рецессию на десятилетия, и ее индустрия лишается современных и критических технологий.
Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК
В ЕС похвастали победой над российским газом.
Фото и видео: YouTube / phoenix
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