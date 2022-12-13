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ЕК надеется, что санкции ЕС "погрузят экономику России в рецессию на десятилетия"

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Урсула фон дер Ляйен рассказала о "победе" ЕС над экономической системой РФ.

Руководство Европейской комиссии надеется, что санкции Евросоюза "погрузят экономику России в рецессию на десятилетия". Соответствующее заявление в ходе выступления на Давосском экономическом форуме сделала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Чиновника пояснила, что регион вводит против Москвы мощнейшие запреты и ограничения, поэтому российская индустрия лишится современных и критически значимых технологий. Спикер добавила, что в ЕС смогли заменить поставки 80% российского трубопроводного природного газа.

Мы вводим сильнейшие санкции против РФ, которые погружают экономику России в рецессию на десятилетия, и ее индустрия лишается современных и критических технологий.

Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

В ЕС похвастали победой над российским газом.

Фото и видео: YouTube / phoenix

Теги: еврокомиссия, евросоюз, санкции, урсула фон дер ляйен, экономика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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