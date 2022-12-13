В ЕС похвастали победой над российским газом

Урсула фон Дер Ляйен рассказала о том, что регион не допустил отключений энергии для потребителей.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о том, что региональное содружество смогло "победить" российский газ. Соответствующее заявление чиновница сделала на совместной пресс-конференции со шведскими властями. Она не обратила внимание на то, что только в третьем квартале 2022 года страны ЕС заплатили за газ втрое больше, чем годом ранее. В ЕК напомнили о том, что с прошлого года основным источником энергии в регионе стал сжиженный природный газ (СПГ). Доля данного вида топлива увеличилась до 39%. Такие изменения негативно сказались на росте стоимости энергетических ресурсов, которую платили местные компании.

Россия сократила 80% наших поставки газа за восемь месяцев… мы компенсировали сокращение российского газа, обращаясь в сторону надежных поставщиков. Мы смогли компенсировать без каких-либо отключений электроэнергии. Урсула фон Дер Ляйен, глава ЕК

Ранее Еврокомиссия опубликовала отчет, в котором говорилось о том, что в июле-сентябре 2022 года страны ЕС заплатили за газ 101 миллиардов евро. Год ранее за аналогичный период времени страны региона платили 29 миллирдов евро за те же объемы. Урсула фон дер Ляйен заметила, что чистый импорт газа в Евросоюзе вырос на 2% в годовом исчислении в третьем квартале 2022 года, или на 1,4 млрд кубометров.

ЕК подтвердила, что хочет выделить новый транш макрофинансовой помощи Киеву.

Фото и видео: European Commission