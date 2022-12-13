Урсула фон дер Ляйен сообщила о сроках, когда деньги ЕС поступят Украине.

ЕК подтвердила, что хочет выделить новый транш макрофинансовой помощи Киеву. Соответствующее заявление европейская чиновница, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сделала в ходе совместной пресс-конференции, которая проходила в Швеции. Эксперт отметила, что первые денежные средства украинские власти получат уже в январе 2023 года.

Мы начнем еще в январе перечисление первого транша из пакета поддержки Украины на 18 миллиардов евро. Урсула фон дер Ляйен, глава РФ

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что что общий объем этого пакета макрофинансовой поддержки является крупнейшим в истории Евросоюза, который альянс выделяет.

ЕС и НАТО создадут рабочую группу по защите критической инфраструктуры.

Фото и видео: European Commission