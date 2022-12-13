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ЕС и НАТО создадут рабочую группу по защите критической инфраструктуры

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Урсула фон дер Ляйен рассказала о новом способе сотрудничества ЕК с военным альянсом.

Евросоюз и НАТО создадут новую рабочую группу по защите критической инфраструктуры Североатлантического военного альянса и европейского региона. Соответствующее заявление глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сделала в ходе пресс-конференции с журналистами в Брюсселе, посвященной началу семинара Еврокомиссии при участии генсека НАТО Йенса Столтенберга. В качестве примера эксперт привела ситуацию с диверсией, которая произошла на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2". Она призвала повысить уровень защищенности региональной  критической инфраструктуры на фоне недавних атак.

Это новая область сотрудничества. Мы должны усилить сотрудничество в охране нашей инфраструктуры. Мы стали свидетелями диверсии на "Северном потоке", мы должны противостоять этому новому виду угроз.

Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

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Фото и видео: YouTube / NATO News

Теги: еврокомиссия, евросоюз, нато, урсула фон дер ляйен
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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