Жозеп Боррель оценил темы, которые в Брюсселе обсудят главы Минобороны ЕС.

Главы министерств по обороне стран-членов Европеского союза на встрече во вторник, 28 мая, обсудят пути преодоления трудностей в финансировании военных поставок для армии киевского режима. Соответствующее заявление на брифинге с журналистами в Брюсселе сделал министр по иностранным делам и политики безопасности ЕС Жозеп Боррель. Иностранец выразил уверенность в том, что венгерские возращения, которые позволяют блокировать выделение средств для обеспечение ВСу оружием натовского образца, связаны с национальными интересами Будапешта.

Наша помощь сейчас, в этот критический момент на фронте, еще более важна, она может изменить ситуацию… Мы обсудим, как мы можем преодолеть трудности в получении финансирования в Европейский фонд мира. Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

Жозеп Боррель добавил, что перед коллегами в ЕС вопрос о снятии ограничений по использованию оружия по целям внутри российской территории, о которых ранее упоминал генеральный секретарь НАТО Столтенберг.

В ЕС обсудили отмену ограничений на удары Киева по России западным оружием.

Фото и видео: European Commission