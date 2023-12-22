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В ЕС обсудят разблокирование военного финансирования Украины

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Жозеп Боррель оценил темы, которые в Брюсселе обсудят главы Минобороны ЕС.

Главы министерств по обороне стран-членов Европеского союза на встрече во вторник, 28 мая, обсудят пути преодоления трудностей в финансировании военных поставок для армии киевского режима. Соответствующее заявление на брифинге с журналистами в Брюсселе сделал министр по иностранным делам и политики безопасности ЕС Жозеп Боррель. Иностранец выразил уверенность в том, что венгерские возращения, которые позволяют блокировать выделение средств для обеспечение ВСу оружием натовского образца, связаны с национальными интересами Будапешта.

Наша помощь сейчас, в этот критический момент на фронте, еще более важна, она может изменить ситуацию… Мы обсудим, как мы можем преодолеть трудности в получении финансирования в Европейский фонд мира.

Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

Жозеп Боррель добавил, что перед коллегами в ЕС вопрос о снятии ограничений по использованию оружия по целям внутри российской территории, о которых ранее упоминал генеральный секретарь НАТО Столтенберг.

В ЕС обсудили отмену ограничений на удары Киева по России западным оружием.

Фото и видео: European Commission

Теги: всу, евросоюз, жозеп боррель, мид
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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