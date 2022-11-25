В ЕК заявили, что никогда не рассматривали запрет на импорт газа из России

Эрик Мамер рассказал о том, что тотального запрета на ресурс не будет.

В Европейской комиссии заявили, что никогда не рассматривали запрет на импорт природного газа из России. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Брюсселе сделал официальный представитель ЕК Эрик Мамер. Чиновник заметил, что руководство ЕС никогда не работала ранее и не работает в настоящее время над введением тотального запрета по поставкам российского природного газа в страны-участницы Евросоюза. Мамер добавил, что ЕК вводит только ограничительные меры по тому газу, который Россия доставляет в регион по трубопроводам.

Мы никогда не рассматривали запрет на российский газ… Мы никогда не сообщали о ведении работы над запретом российского газа, и это не изменилось. Эрик Мамер, пресс-секретарь ЕК

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Фото и видео: European Commission