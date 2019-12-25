Глава ЕК не верит, что отношения ЕС и США вернутся на прежний уровень

Урсула фон дер Ляйен прокомментировала введение Белым домом пошлин в адрес коллективного Брюсселя.

Европейский союз не верит, что его отношения с вашингтонской администрацией когда-нибудь вернутся на уровень, существовавший до прихода к власти в Белом доме президента-республиканца Дональда Трампа. Соответствующее мнение высказала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Иностранная чиновница выступила с речью на промышленном форуме в Риме.

Мы не наивны, и мы не думаем, что наши отношения с США вернутся на тот уровень, на котором они находились раньше. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Урсула Фон дер Ляйен добавила, что коллективный Брюссель все еще ведет переговоры с США о полном отказе от торговых тарифов. Однако руководительница не выразила по этому поводу никакого оптимизма. Она добавила, что 80 процентов торговли Евросоюза приходится "не на США", поэтому региональное сообщество сейчас стремится как можно быстрее укрепить эти экономические отношения, подписывая соглашения о свободной торговле с третьими государствами.

Глава ЕК: ЕС тратит €1,8 млрд на российские энергоресурсы.

Фото: YouTube / European Commission