Глава ЕК: ЕС тратит €1,8 млрд на российские энергоресурсы

Урсула фон дер Ляйен назвала одной из ключевых задач для региона отказ в поддержке "военной машины" Москвы.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о том, что страны-члены Евросоюза тратят порядка 1,8 миллиардов евро на российские энергетические ресурсы. На пленарном заседании Европейского парламента в Страсбурге иностранная чиновница объяснила местным законодателям, что такое решение коллективного Брюсселя важно ради поддержки украинского государства.

ЕС сегодня тратит €1,8 млрд в месяц на российские энергоресурсы. Это недопустимо и должно прекратиться... отказ от российского газа необходим для поддержки Украины. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Глава ЕК призвала ускорить процесс присоединения Украины к Евросоюзу.

Фото и видео: YouTube / European Commission