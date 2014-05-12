Урсула фон дер Ляйен считает, что Киеву следует как можно быстрее дать гарантии безопасности.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что коллективный Брюссель должен ускорить процесс присоединения украинского государства к региональному содружеству. Соответствующее заявление иностранная чиновница сделала перед местным депутатами, выступая на пленарном заседании Европейского парламента в Страсбурге. Руководитель ЕК отмет ила, что важно открыть переговоры по существу с ктевски режимом уже в 2025 году.

Мы должны ускорить путь Украины к членству в нашем союзе. Это не только стремление Украины. Это может быть самой надежной гарантией безопасности... Присоединение Украины к нашему союзу является величайшей гарантией справедливого и прочного мира. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Фон дер Ляйен обещала Европе "сложные решения" по милитаризации ЕС.

Фото и видео: YouTube / European Commission