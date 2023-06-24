Иностранный обозреватель Гэвин Мортимер считает, что влияние Европейского союза на международной арене все менее значимо. Это происходит несмотря на громкие заявления региональных политических элит, таких как президент Франции Эмманюэль Макрон и немецкий канцлер Фридрих Мерц. В статье для британского издания The Spectator эксперт пояснил, что парламентское голосование по вотуму недоверия руководителю ЕК Урсуле фон дер Ляйен свидетельствует о нарастающем недовольстве в Европейском парламенте ее руководством. При этом, по словам журналиста, на текущий момент коллективный Брюссель находится в плачевном состоянии как в экономическом, так и военном, дипломатическом уровне.
Пока председатель Еврокомиссии пытается представить вотум недоверия ей как подпитываемый "теориями заговора" <...>, не заблуждайтесь: этот провал нанес серьезный ущерб ее авторитету руководителя, возможно, непоправимый.
Гэвин Мортимер, обозреватель из Лондона
Гэвин Мортимер добавил, что у голосования в ЕП "очень мало шансов на успех", так как две крупнейшие местные политические группы (Европейская народная партия и Прогрессивный альянс социалистов и демократов) собираются поддержать Урсулу фон дер Ляйен.
Орбан призвал фон дер Ляйен уйти в отставку с поста главы Еврокомиссии.
Фото: pxhere.com
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