Гэвин Мортимер не видит достаточного авторитета у Фридриха Мерца или Эмманюэля Макрона на геополитической арене.

Иностранный обозреватель Гэвин Мортимер считает, что влияние Европейского союза на международной арене все менее значимо. Это происходит несмотря на громкие заявления региональных политических элит, таких как президент Франции Эмманюэль Макрон и немецкий канцлер Фридрих Мерц. В статье для британского издания The Spectator эксперт пояснил, что парламентское голосование по вотуму недоверия руководителю ЕК Урсуле фон дер Ляйен свидетельствует о нарастающем недовольстве в Европейском парламенте ее руководством. При этом, по словам журналиста, на текущий момент коллективный Брюссель находится в плачевном состоянии как в экономическом, так и военном, дипломатическом уровне.

Пока председатель Еврокомиссии пытается представить вотум недоверия ей как подпитываемый "теориями заговора" <...>, не заблуждайтесь: этот провал нанес серьезный ущерб ее авторитету руководителя, возможно, непоправимый. Гэвин Мортимер, обозреватель из Лондона

Гэвин Мортимер добавил, что у голосования в ЕП "очень мало шансов на успех", так как две крупнейшие местные политические группы (Европейская народная партия и Прогрессивный альянс социалистов и демократов) собираются поддержать Урсулу фон дер Ляйен.

Орбан призвал фон дер Ляйен уйти в отставку с поста главы Еврокомиссии.

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