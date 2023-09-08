В ЕК заявили, что не будут обсуждать субсидии на транзит украинского зерна через Клайпеду

Валдис Домбровскис оценил вопрос перевозки украинской продукции через Европу.

Вопрос субсидий транзита украинской зерновой продукции через Клайпедский государственный морской порт Литвы в повестку работы Европейской комиссии не включался. Соответствующее заявление в рамках общения с журналистами на брифинге в Вильнюсе сделал первый заместитель главы ЕК Валдис Домбровскис. Иностранец находится в Литве с рабочим визитом. Эксперт полагает, что расходы на статью могут быть снижены за счет тех усилий, которые предпринимают страны.

Субсидирование конкретных транспортных затрат в настоящее время не обсуждается. Следует оценить, что административными и инфраструктурными усовершенствованиями мы можем сделать, чтобы снизить расходы на перевозку. Валдис Домбровскис, замглавы ЕК

Напомним, что в конце августа глава литовского министерства по транспорту Марюс Скуодис заявил, что зерно с Украины через балтийскую республику не перевозится из-за слишком больших накладных расходов и призвал ЕС солидарно подключиться к решению этой общей задачи.

Еврокомиссия спрогнозировала сохранение повышенных цен на энергию в Европе.

Фото и видео: European Commission