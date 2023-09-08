  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:11
56
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В ЕК заявили, что не будут обсуждать субсидии на транзит украинского зерна через Клайпеду

0 0

Валдис Домбровскис оценил вопрос перевозки украинской продукции через Европу.

Вопрос субсидий транзита украинской зерновой продукции через Клайпедский государственный морской порт Литвы в повестку работы Европейской комиссии не включался. Соответствующее заявление в рамках общения с журналистами на брифинге в Вильнюсе сделал первый заместитель главы ЕК Валдис Домбровскис. Иностранец находится в Литве с рабочим визитом. Эксперт полагает, что расходы на статью могут быть снижены за счет тех усилий, которые предпринимают страны.

Субсидирование конкретных транспортных затрат в настоящее время не обсуждается. Следует оценить, что административными и инфраструктурными усовершенствованиями мы можем сделать, чтобы снизить расходы на перевозку.

Валдис Домбровскис, замглавы ЕК

Напомним, что в конце августа глава литовского министерства по транспорту Марюс Скуодис заявил, что зерно с Украины через балтийскую республику не перевозится из-за слишком больших накладных расходов и призвал ЕС солидарно подключиться к решению этой общей задачи.

Еврокомиссия спрогнозировала сохранение повышенных цен на энергию в Европе.

Фото и видео: European Commission

Теги: валдис домбровскис, еврокомиссия, зерно, клайпеда, литва, морской порт, транзит
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии