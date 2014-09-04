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В Джанкойском районе Крыма при пожаре в доме погибла 57-летняя женщина

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Пожар начался с загоревшегося матраса.

На территории Джанкойского района Крыма в частном доме произошел пожар, в котором погибла 57-летняя женщина. Соответствующее заявление в социальных сетях сделали сотрудники пресс-службы регионального управления ГУ МЧС. Огнеборцы пояснили, что воспламенилось помещение, расположенное в селе Ковыльное. По предварительным сведениям, в одноэтажном частном доме загорелся матрас на площади в три квадратных метра. После ликвидации пламени спасатели обнаружили тело хозяйки здания.

Предварительная причина — неосторожное обращение с огнём при курении.

пресс-служба ГУ МЧС России

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Фото и видео: ГУ МЧС России по региону

Теги: гу мчс, крым
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

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