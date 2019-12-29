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В Думу внесли законопроект о праве ЦБ делать банкиров невыездными
Сегодня, 17:04
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matveyvn

В Думу внесли законопроект о праве ЦБ делать банкиров невыездными

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На срок до 180 дней

Его авторами стала группа депутатов во главе с Ириной Яровой. Согласно нему, Центральный Банк сможет ограничивать выезд за рубеж банкиров и владельцев кредитных организаций, которые могут быть причастны к финансовым преступлениям в России.

Сейчас подобных ограничений для банкиров в российском законодательстве нет.

- Это не позволяет надлежащим образом своевременно пресечь возможность выезда недобросовестных руководителей кредитных и некредитных финансовых организаций в целях обеспечения дальнейшего привлечения их к уголовной ответственности, а также субсидиарной или иным формам имущественной ответственности, - сказано в документе.

Срок ограничения на выезд, согласно проекту закона, не больше 180 дней. Его можно применить до получения подозреваемым статуса, прописанного в УПК.

Ранее В Госдуме рассмотели поправки о принципах проведения народного голосования по изменениям в Конституции.

Теги: госдума, закон, законопроект
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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