В Госдуме рассмотрят поправки о принципах проведения народного голосования по изменениям в Конституции

Озвученное предложение включат во вторую статью президентского законопроекта.

Во вторник, 25 февраля, группа депутатов и сенаторов внесла на рассмотрение комитета Госдумы поправки к президентскому законопроекту, предусматривающему внесение изменений в Конституцию. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Павла Крашенинникова, одного из автора поправок.

Первая часть законопроекта должна касаться самих изменений в законе, вторая – общероссийского голосования, на которое и будут вынесены изменения, отметил Крашенинников. Озвученное предложение включат во вторую статью.

Назначение народного голосования назначит указом президент. В документе будет содержаться конкретный вопрос, выносимый на голосование.

Ранее Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала.