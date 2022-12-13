В Дубае при пожаре в жилом здании погибли 16 человек. Об этом сообщила Khaleej Times.
Инцидент произошел в субботу 15 апреля на четвертом этаже многоквартирного здания в районе Аль-Рас. По предварительной информации, причиной возгорания стало несоблюдение требований охраны и безопасности здании.
Несколько человек попытались войти в здание, чтобы помочь людям, но не смогли из-за дыма и решили дождаться спасателей. Началось расследование обстоятельств случившегося.
Ранее мы сообщали, что на фермерском рынке в Химках ликвидировали открытое горение.
Видео: YouTube / MediaoneTV Live
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