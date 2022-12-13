По предварительной информации, причиной возгорания стало несоблюдение требований охраны и безопасности здания.

В Дубае при пожаре в жилом здании погибли 16 человек. Об этом сообщила Khaleej Times.

Инцидент произошел в субботу 15 апреля на четвертом этаже многоквартирного здания в районе Аль-Рас. По предварительной информации, причиной возгорания стало несоблюдение требований охраны и безопасности здании.

Несколько человек попытались войти в здание, чтобы помочь людям, но не смогли из-за дыма и решили дождаться спасателей. Началось расследование обстоятельств случившегося.

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Видео: YouTube / MediaoneTV Live