В Донецке повреждено здание администрации из-за ракетного обстрела

Обстрел велся из населенного пункта Курахово.

В Донецке здание администрации попало под ракетный обстрел украинских войск. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

По его словам, обстрел велся из населенного пункта Курахово. Кулемзин уточнил, что в сторону Донецка выпустили три ракеты из американской установки HIMARS. Одна из ракет попала в здание городской администрации.

На опубликованных кадрах показали, что в здании рухнул потолок, а также выбиты окна. Позже Кулемзин сообщил, что "чудом никто не погиб".

Ранее Стремоусов заявил, что надежды Киева на контрнаступление в Херсонской области разрушены.

Видео: Telegram / SHOT