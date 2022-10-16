В Донецке повреждено здание администрации из-за ракетного обстрела

В Донецке здание администрации попало под ракетный обстрел украинских войск. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
По его словам, обстрел велся из населенного пункта Курахово. Кулемзин уточнил, что в сторону Донецка выпустили три ракеты из американской установки HIMARS. Одна из ракет попала в здание городской администрации.
На опубликованных кадрах показали, что в здании рухнул потолок, а также выбиты окна. Позже Кулемзин сообщил, что "чудом никто не погиб".
Ранее Стремоусов заявил, что надежды Киева на контрнаступление в Херсонской области разрушены.
Видео: Telegram / SHOT
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