Мужчина на допросе раскрыл подробности своего преступления.

Российские специальные службы по Донецкой народной республике поймали мужчину, который угрожал оружием сотрудникам логистической компании, представляясь при этом сотрудником силовых структур. Соответствующее заявление журналистам сделали представители пресс-службы ФСБ по новому региону страны. До принятия процессуального решения по делу подозреваемый задержан.

В результате совместных мероприятий Управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике и МВД по ДНР задержан житель Донецка, угрожавший оружием сотрудникам логистической компании и представлявшийся сотрудником ФСБ России пресс-служба УФСБ по ДНР.

ФСБ задержала в трех регионах РФ готовивших теракты пособников спецслужб Киева.

Фото и видео: УФСБ РФ по ДНР