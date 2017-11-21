В Домодедово при подготовке к взлету задымился самолет

В сети опубликовано видео из салона самолета.

Накануне вечером, 27 марта, в столичном аэропорту Домодедово при подготовке взлета задымился самолет с пассажирами на борту.

Самолет авиакомпании "Глобус", который должен был лететь в Новосибирск из Москвы, во время подготовки к вылету задымился. На борту было 129 пассажиров и 6 членов экипажа. Всех пассажиров в срочном порядке эвакуировали из самолета по надувным трапам.

Следственный комитет России проверяют инцидент с самолетом. Причина задымления устанавливается. По предварительным данным в систему кондиционирования попала влага, сообщают в СМИ.

Сообщается также, что самолет уже начал разгон, когда в кабине пилотов появилось задымление. Самолет удалось остановить в пределах ВПП. На данный момент авиалайнер убран с взлетного поля и аэропорт работает в штатном режиме.

Видео: YouTube