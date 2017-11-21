В Домодедово при подготовке к взлету задымился самолет

Накануне вечером, 27 марта, в столичном аэропорту Домодедово при подготовке взлета задымился самолет с пассажирами на борту.
Самолет авиакомпании "Глобус", который должен был лететь в Новосибирск из Москвы, во время подготовки к вылету задымился. На борту было 129 пассажиров и 6 членов экипажа. Всех пассажиров в срочном порядке эвакуировали из самолета по надувным трапам.
Следственный комитет России проверяют инцидент с самолетом. Причина задымления устанавливается. По предварительным данным в систему кондиционирования попала влага, сообщают в СМИ.
Сообщается также, что самолет уже начал разгон, когда в кабине пилотов появилось задымление. Самолет удалось остановить в пределах ВПП. На данный момент авиалайнер убран с взлетного поля и аэропорт работает в штатном режиме.
Видео: YouTube