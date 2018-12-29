В Доме Зингера прошлой ночью случился потоп

На видеозаписи видно, как горячая вода хлещет сверху, и от нее распространяется пар.

В Доме Зингера в ночь c 24 на 25 января случился потоп. Такую новость опубликовал один из петербуржцев на сайте Pikaby.

На видеозаписи видно, как горячая вода хлещет сверху, и от нее распространяется пар. Вход в помещение Дома книги заблокирован, так как весь заполнен водой. По записи также понятно, что авария произошла ночью.

Корреспонденты Piter.TV связались с пресс-службой Санкт-Петербургского Дома книги. Представители прокомментировали этот инцидент, как образовавшуюся "тепловую завесу с дырой".

Авария была быстро устранена - в течение 2 минут. Все последствия устранили. Сейчас мы работаем в обычном режиме, можете сами приехать и убедиться. Представитель Дома книги.

Более подробную информацию сотрудники Дома книги давать отказались.

Ранее сообщалось, что в подъезде одного из домов на улице Кржижановского произошел потоп.

Видео: Pikaby/ LoginOo.