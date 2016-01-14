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В доходном доме Сагалова пропали ценные исторические витражи
Вчера, 12:58
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lesjasap
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В доходном доме Сагалова пропали ценные исторические витражи

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Полиция расследует инцидент с исчезновением витражей в историческом здании Петербурга.

Прокуратура Петербурга возбудила уголовное дело в отношении директора доходного дома Сагалова. Об этом сообщили представители пресс-службы ведомства. 
 
Отметим, что данное здание признано объектом культурного наследия. Известно, что по неизвестной причине из дома исчезли витражи, имеющие историческую ценность. Обстоятельства пропажи правоохранительным органам установить не удалось. 
 
Руководство управленческой компании “МИР”, отвечающей за сохранность, ремонт и реставрацию объекта не выполнила своих обязательств. В настоящее время прокуратура контролирует процесс устранения нарушений.
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Теги: витражи , доходный дом , сагалов
Категории: Криминальные происшествия Новости СПб

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