В Девяткино женщина "обстреливала" прохожих цветочными горшками

Почему женщина решила избавиться от цветов в горшках именно таким образом неизвестно. К месту происшествия вызвали сотрудников правоохранительных органов.

В среду, 22 августа, в Девяткино в одной из многоэтажек женщина начала скидывать на прохожих цветы в горшках. Очевидцы сообщают, что никто не пострадал.

В Девяткино тетю накрыло и она выкинула все комнатные цветы вместе с горшками прямо на автомобиль и прохожих сообщает житель района

На кадрах видно, что цветы летят с самых верхних этажей.

Почему женщина решила избавиться от цветов в горшках именно таким образом неизвестно. К месту происшествия вызвали сотрудников правоохранительных органов.

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