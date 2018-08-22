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В Девяткино женщина "обстреливала" прохожих цветочными горшками

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Почему женщина решила избавиться от цветов в горшках именно таким образом неизвестно. К месту происшествия вызвали сотрудников правоохранительных органов.

В среду, 22 августа, в Девяткино в одной из многоэтажек женщина начала скидывать на прохожих цветы в горшках. Очевидцы сообщают, что никто не пострадал.

В Девяткино тетю накрыло и она выкинула все комнатные цветы вместе с горшками прямо на автомобиль и прохожих

сообщает житель района

На кадрах видно, что цветы летят с самых верхних этажей.

Почему женщина решила избавиться от цветов в горшках именно таким образом неизвестно. К месту происшествия вызвали сотрудников правоохранительных органов.

Видео: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ВК

Теги: девяткино , происшествия девяткино
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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