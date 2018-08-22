В Девяткино женщина "обстреливала" прохожих цветочными горшками

В среду, 22 августа, в Девяткино в одной из многоэтажек женщина начала скидывать на прохожих цветы в горшках. Очевидцы сообщают, что никто не пострадал.
В Девяткино тетю накрыло и она выкинула все комнатные цветы вместе с горшками прямо на автомобиль и прохожих
сообщает житель района
На кадрах видно, что цветы летят с самых верхних этажей.
Почему женщина решила избавиться от цветов в горшках именно таким образом неизвестно. К месту происшествия вызвали сотрудников правоохранительных органов.
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