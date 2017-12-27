В Девяткино с Арсенальной улицы неизвестные украли дорожные знаки

В Калининском районе местные жители отмечают кражу дорожных знаков и бездействие ответственных служб.

Жителей Девяткино возмущают ситуация с украденными дорожными знаками на Арсенальной улице. Как рассказывают очевидцы, накануне пропали обозначения “пешеходного перехода” и “ограничение скорости”.

Еще один местный житель сообщил о том, что на бульваре Менделеева неизвестные увезли штендера - столба, на которых размещалась реклама.Отмечается, что укрепления были закреплены цепью. Информации о том, была ли это кража или правомерная уборка незаконных конструкций - нет.

На том же бульваре несколько дней дорожные службы не торопятся чинить сбитый с укрепления знак.