В "Детском мире" сменится генеральный директор

Об этом сообщили в компании. Досрочную отставку нынешнего генерального директора Владимира Чирахова рассмотрят на ближайшем совете директоров. Заседание состоится 10 марта 2020 года.
Как уверяют в "Детском мире", Чирахов уходит по собственному желанию. Он пришёл в компанию в 2012 году директором по коммерческой деятельности. Перед уходом он должен будет назначить нового генерального директора, а после станет председателем совета директоров ПАО "Детский мир".
По одной из версий, Чирахов может перейти в АФК "Система".
Ранее мы сообщили, что сеть магазинов "Красный куб" прекращает свою работу.
Видео: YouTube / Антонина Цицулина
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