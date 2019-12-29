В "Детском мире" сменится генеральный директор

Есть версии, куда он уйдёт

Об этом сообщили в компании. Досрочную отставку нынешнего генерального директора Владимира Чирахова рассмотрят на ближайшем совете директоров. Заседание состоится 10 марта 2020 года.

Как уверяют в "Детском мире", Чирахов уходит по собственному желанию. Он пришёл в компанию в 2012 году директором по коммерческой деятельности. Перед уходом он должен будет назначить нового генерального директора, а после станет председателем совета директоров ПАО "Детский мир".

По одной из версий, Чирахов может перейти в АФК "Система".

Ранее мы сообщили, что сеть магазинов "Красный куб" прекращает свою работу.

Видео: YouTube / Антонина Цицулина