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В "Детском мире" сменится генеральный директор

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Есть версии, куда он уйдёт

Об этом сообщили в компании. Досрочную отставку нынешнего генерального директора Владимира Чирахова рассмотрят на ближайшем совете директоров. Заседание состоится 10 марта 2020 года.

Как уверяют в "Детском мире", Чирахов уходит по собственному желанию. Он пришёл в компанию в 2012 году директором по коммерческой деятельности. Перед уходом он должен будет назначить нового генерального директора, а после станет председателем совета директоров ПАО "Детский мир". 

По одной из версий, Чирахов может перейти в АФК "Система".

Ранее мы сообщили, что сеть магазинов "Красный куб" прекращает свою работу.

Видео: YouTube / Антонина Цицулина

Теги: бизнес, детский мир, магазины
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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