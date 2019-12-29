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Сеть магазинов "Красный куб" прекращает свою работу

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Помещения освобождаются в Москве и регионах

Сеть магазинов "Красный куб" объявила о закрытии своих магазинов. Раньше эта сеть была крупнейшей в направлении магазинов подарков. Компания уже уведомила партнеров о своём решении. 

Сейчас "Красный куб" освобождает помещения в Москве и регионах. Сеть основана в 1996 году. В 2007-м она насчитывала 200 точек по всей России. Сегодня их осталось всего 16.

Руководство компании отмечает в письме партнёрам, что не может больше выдавать им кредиты и работать по системе авансов.

При этом "Красный куб" попросил франчайзи оплатить задолженность и пени, что может стать причиной конфликта. Партнёры могут обратиться в суд из-за необоснованности сумм. 

Ранее эксперт заявил, что 34 млн россиян работает не на своем месте.

Видео: YouTube / Красный Куб

Теги: магазины, подарки, экономика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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