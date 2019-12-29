Эксперт заявил, что 34 млн россиян работает не на своем месте

Их компетенции либо избыточны, либо их недостаточно.

В четверг, 27 февраля, в Северной столице стартовал Санкт-Петербургский международный форум труда. В числе выступающих оказался партнер The Boston Consulting Group Антон Степаненко, который рассказал об исследовании "квалификационной ямы".

Степаненко заявил, что сейчас почти 34 млн россиян работают в условиях, когда их компетенции либо избыточны, либо их недостаточно. Подобная ситуация наблюдается во всем мире. По словам эксперта, в мире почти каждый шестой (1,3 млрд человек) выполняет работу, не соответствующую его навыкам. Из-за этого глобальная экономика теряет около 5 трлн долларов ежегодно.

Специалист заявил, что исправить ситуацию можно при помощи создания человекоцентричного рынка труда и образования. Заказчиком в своей карьере должен выступать не работодатель, а сам работник. В стране, да и в мире в целом, должна появиться архитектура рынка труда, которая создаст максимальные возможности для самореализации.

Ранее опрос показал, что 6% петербуржцев отказались от отпуска из-за коронавируса.

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