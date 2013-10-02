В День реставратора прошла конференция, посвященная охране памятников Ленобласти

В Ленобласти продолжаются работы по реставрации и сохранению объектов культурного наследия.

На прошедшей 1 июля, в День реставратора, пресс-конференции Григорий Середа, заместитель директора по реставрации капитальному ремонту Музейного агентства, Владимир Цой, председатель комитета по сохранению культурного наследия, и Олег Степанов, глава Дирекции по сохранению объектов культурного наследия, рассказали об охране памятников и объектов культурного наследия, сохранении традиций реставрационной школы, а также особенностях деревянной архитектуры Ленинградской области.

В официальном реестре региона таковых объектов значится более 4500, и в одном лишь 2020 году работы проводились на 130 объектах. Все ближайшие планы по реставрации памятников условно делятся на два типа: восстановление и охрана отдельных объектов, ценных в высшей степени из-за своей архитектуры, и воссоздание объектов типовой городской застройки, которые формируют историческую городскую среду.

К первым относятся многие памятники архитектуры, например, Никольский погост в Согиницах, Гиморецкий погост, церковь в Лиственке, комплекс церквей в Подпорожском районе, усадьба Рукавишникова в Рождествено, усадьбы Рериха в Волосовском районе и в Сомино Бокситогорского района, усадебный дом в парке "Монрепо", церковь Рождества Пресвятой Богородицы, часовня Петра и Павла XVII века в селе Заозерье, усадьба Набоковых в Рождествено, Дом-музей Павла Егоровича Щербова в Гатчине, деревянный особняк в Новой Ладоге, музей инженера Графтио в Волхове, Выборгский замок, усадьба Римского-Корсакова, Дом станционного смотрителя и множество других.

Ко второму случаю относится создание "административного квартала" в столице Ленобласти Гатчине, в историческом центре которой сохранились старинные деревянные особняки, расселяемые сейчас по госпрограмме как ветхое и аварийное жилье. В дальнейшем в этих отреставрированных зданиях разместятся комитеты правительства Ленинградской области.

Недавно специалисты приступили к оценке работ будущей реставрации некрополя в парке Монрепо.

Фото: ВКонтакте/Владимир Цой