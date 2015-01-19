Проезд для ветеранов в День памяти жертв блокады Ленинграда будет бесплатным

Право предоставляется независимо от гражданства и места жительства пассажира.

В День памяти жертв блокады Ленинграда, 8 сентября, ветераны Великой Отечественной войны и жители блокадного Ленинграда смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом Северной столицы. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по транспорту.

Бесплатный проезд будет действовать в течение всех суток 8 сентября в метро, автобусах, трамваях и троллейбусах. Право на льготу распространяется на следующие категории граждан: ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания; награжденные медалью "За оборону Ленинграда" и знаком "Жителю блокадного Ленинграда".

Особенностью акции является то, что бесплатный проезд предоставляется независимо от гражданства и места жительства пассажира. Это позволит воспользоваться льготой как петербуржцам, так и гостям города, относящимся к указанным категориям.

