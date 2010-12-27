В День молодежи в Выборге ограничат движение автотранспорта

Ограничение затронет улицы Красноармейская, Прогонная, Краснофлотская в период с 15.00 до 22.00.

В пятницу, 28 июня, в сквере на ул. Прогонной города Выборга пройдет фестиваль, посвященный Дню молодежи в России. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Вниманию автомобилистов! В этот день с 15.00 до 22.00 будет ограничено движение транспортных средств:

- ул. Красноармейская (от ул. Крепостной до ул. Прогонной);

- ул. Прогонная (от ул. Красноармейской до ул. Краснофлотской);

- ул. Краснофлотская (от ул. Прогонной до ул. Крепостной).

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Фото: Анна Мызова