В День молодежи в Выборге ограничат движение автотранспорта

В пятницу, 28 июня, в сквере на ул. Прогонной города Выборга пройдет фестиваль, посвященный Дню молодежи в России. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.
Программа мероприятия: http://vbglenobl.ru/news/v-vyborge-proydet-festival-posvyashchennyy-dnyu-molodezhi-rossii.
Вниманию автомобилистов! В этот день с 15.00 до 22.00 будет ограничено движение транспортных средств:
- ул. Красноармейская (от ул. Крепостной до ул. Прогонной);
- ул. Прогонная (от ул. Красноармейской до ул. Краснофлотской);
- ул. Краснофлотская (от ул. Прогонной до ул. Крепостной).
Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО
Фото: Анна Мызова
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