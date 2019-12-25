"Красные" участки на дорогах расположились у Балтийского и Московского вокзалов, на Лесном проспекте и у станций метро "Черная речка".

В четверг, 28 мая, стало известно о том, что в День города на дорогах Петербурга пробки оценивались в 2 балла. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".

Согласно данным, пробки образовались из-за небольших ДТП на дорогах Северной столицы. Так, авария зафиксирована на Обводном канале, у Октябрьской набережной и на проспекте Строителей.

Напомним, что в минувшую среду, 27 мая, Петербург отмечал День города.

Ранее мы сообщали о том, как соцсети поздравляют Петербург с Днём города.

Фото:яндекс.карты