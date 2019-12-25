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В День города петербургские улицы и площади украшают более 750 тысяч цветов
Сегодня, 13:52
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В День города петербургские улицы и площади украшают более 750 тысяч цветов

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Садовники украсили сады, улицы и бульвары весенними цветами.

Ко Дню города петербургские садовники украсили весенними цветами сады, улицы и бульвары. Последние приготовления завершили на Невском проспекте: там более 80 тыс. сурфиний, палергоний, лабелии и других высадили в вертикальном озеленении, кашпо и вазонах. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству. 

В пресс-службе обратили внимание, что вертикальное озеленение является визитной карточкой Петербурга. Несмотря на то, что весна припозднилась, садовники высадили к концу мая более 750 тысяч летних цветов. Так, уже распустились 185 тыс. тюльпанов и более 2 тыс. нарциссов, а также мускари и крокусы. Их высадили прошлой осенью.

Всего должны зацвести 4,5 млн летний растений.

Фото: Смольный

Теги: день города, украшение города
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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