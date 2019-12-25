В День России в Ленобласти будет пасмурно

Днем максимальная температура составит +22 градуса.

В пятницу, 12 июня, в Ленинградской области ожидается переменная облачность и небольшие дожди в восточных районах. Об этом соообщила пресс-служба ФГБУ "Северо-Западное УГМС" .

В темное время суток температура отпустится до +8, а днем потеплеет от +17 до +22 градусов.

Ветер в течение суток будет дуть в северно-восточном направлении, с порывами 5-10 м/с ночью и 8-13 м/с в дневное время.

Атмосферное давление будет незначительно повышаться.

Ранее мы рассказали о том, что жители Ленобласти поучаствуют в акции #МЫРОССИЯ.

Фото: Pixabay