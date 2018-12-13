В Дагестане женщину сбившую 4 человек закидали камнями

В сети опубликовано видео с места ДТП.

ДТП произошло в понедельник в Махачкале: женщина перепутала педали и сбила 4 человек. Только полиция спасла женщину от самосуда очевидцев.

Сообщается, что 43-летняя женщина водитель перепутала педали "газ" и "тормоз" и наехала на 3 мужчин, которые стояли рядом и проходящую мимо женщину. Опыт вождения у женщины 10 лет. Все четверо пострадавших в больнице. Мужчины 31 и 32 лет, а также женщина 61 года с травмами различной тяжести. 25-летний парень в реанимации, на данный момент неконтактен.

Возмущенные очевидцы стали кидать камни в машину, водителя и супруга. Подоспевшие на место ДТП сотрудники полицию спасли женщину от самосуда. В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Она находится под подпиской о невыезде.

Ранее: В Ангарске 4-летний малыш погиб под колесами автобуса, а в Крыму погиб 5-летний ребенок, оставленный один в автомобиле.

Видео: МВД Дагестан