В Ангарске 4-летний малыш погиб под колесами автобуса

Мать с 4 детьми переходила дорогу в неположенном месте, малыш неожиданно вырвался вперед и угодил под колеса автобуса.

Сегодня днем, 29 мая, в Ангарске 4-летний ребенок погиб под колесами автобуса.

Трагедия произошла около 1 часа дня в районе дома №2 22 микрорайона. Сообщается, что женщина с 4 детьми переходила дорогу по трамвайным путям в неположенном месте. Неожиданно 4-летний ребенок вырвался вперед и угодил под колеса городского автобуса. Водитель городского транспорта предпринял экстренное торможение, но это не помогло. Скорость автобуса на момент ДТП была 37 километров в час. Сейчас изъята и изучается информация с видеофиксатора автобуса.

По словам очевидцев, ребенок оставался на проезжей части до 15 часов.

Сегодня ранее Piter.TV сообщал подробности гибели 5-летнего ребенка под Симферополем, которого оставили одного в припаркованном автомобиле.

Видео: ВК, Дарья Александрова