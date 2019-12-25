В Дагестане за информацию о сбежавших заключенных обещан миллион

Сумма вознаграждения уже выделена из бюджета республики Дагестан.

В Дагестане за информацию о сбежавших из колонии в поселке Шамхал заключенных обещан миллион рублей. Об этом сообщили в администрации главы республики.

Отмечается, что награду могут выплатить за информацию, которая представляет интерес, а также за оказание помощи следствию в розыске особо опасных преступников.

Сумма вознаграждения уже выделена из бюджета республики Дагестан.

Глава региона Владимир Васильев отметил, что в расследовании в работе по розыску сбежавших преступников необходимо содействие мэров городов и глав районов. Также он напомнил, что явка с повинной способствует смягчению ответственности. По словам Васильева, власти региона будут этому всячески способствовать.

Глава республики подчеркнул, что у некоторых из сбежавших тюремные сроки довольно большие — 15-17 лет заключения. Однако у некоторых они небольшие.

Шестеро заключённых сбежали из исправительной колонии строгого режима, расположенной недалеко от посёлка Шамхал в Дагестане. После того, как обнаружили их пропажу, выяснили, что беглецы год готовились к задуманному, – для побега они вырыли большой тоннель.

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Фото: Piter.tv